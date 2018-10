Bruxelles - Anvers : des Nordistes ont été verbalisés suite à la mise en place des zones de basses émissions

Anvers, première Zone de basses émissions belge

La LEZ d'Anvers en vidéo

Enregistrer son véhicule avant tout déplacement

Des amendes de 150 à 350 euros

Bruxelles verbalise depuis le 1er octobre



Les véhicules étrangers doivent être enregistrés

Le site de la LEZ à Bruxelles

Les diesels de plus de 20 ans interdits de circulation

Des normes en voie de durcissement

75 000 morts en Europe L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a signalé que les émissions polluantes issues des moteurs sont responsables de 75.000 morts prématurées en Europe, chaque année.

La pollution de l’air augmente le risque d’accident vasculaire cérébral, de maladie cardiaque, de cancer du poumon et de maladies respiratoires aiguës, notamment d’asthme.

L'OMS dénombre 12.000 décès prématurés en Belgique en raison de la mauvaise qualité de l’air. En France, on estime à 45.840 les décès prématurés chaque année.

Arnaud Fougeroux est tombé des nues la semaine dernière en ouvrant sa boîte aux lettres. Une amende de 150 € l'y attendait, poursans avoir enregistré son véhicule en amont.LEZ, entendez "", soit "". En Anglais ou en Français, cette terminologie était totalement inconnue de ce transporteur routier de la Métropole lilloise."J'ai d'abord pensé que mon chauffeur avait roulé trop vite et avait été flashé pour excès de vitesse", raconte-t-il. "Puis je suis allé sur le site internet indiqué sur l'amende et j'ai découvert qu'Anvers avait mis en place cette "zone de basses émissions" et qu'il fallait enregistrer son véhicule avant d'y aller".Le transporteur va essayer de contester l'amende, sans aucune garantie d'être entendu.A Anvers, cettea été instaurée en février 2017, et fait l'objet dedepuis le 1er mars de la même année.Les Diesel Euro 3 (immatriculés avant 2006) et les voitures de plus de 40 ans doivent payer pour entrer. Una été mis en place.Les voitures ne répondant pas aux normes autorisées doivent acheter("LEZ Dagpas"), mais cette option est limitée à 8 tickets par an.Les étrangers doiventavant tout déplacement à Anvers. L’enregistrement se fait une fois et reste valable jusqu’au 31 décembre 2019. Attention aux arnaques, voici le lien vers le site officiel : www.slimnaarantwerpen.be/fr/LEZ Si leur voiture est refusée, car ne répondant pas aux normes, et que le quota de 8 tickets journaliers est dépassé, les étrangers doivent se tourner vers une solution alternative.Des caméras ont été été installées pour flasher les contrevenants. Ceux-ci écopent d'unepour la 1ère contravention, 250 € pour la 2e et 350 € pour les suivantes dans les 12 mois.Comme Arnaud Fougeroux le transporteur routier, Saïd Boudina a lui aussi eu connaissance de l'existence de cetteen recevant une amende à son domicile.Il s'était rendu là bas début septembre pour une journée de shopping eten fin de journée. "J'ai vu le flash et je n'ai pas compris. J'ai cru qu'il s'agissait d'un radar pour les excès de vitesse, or j'avais mis mon régulateur et roulais en dessous de la limite. J'ai reçu la contravention le 2 octobre, 150 euros".Lui aussi, va tenter de contester l'amende en plaidant sa non connaissance du dispositif.Depuis le 1er janvier 2018, Bruxelles aussi s'est dotée d'une "zone de basses émissions" . Les contrevenants dont lespeuvent y être verbalisés depuis le 1er octobre.Comme à Anvers, même si votre véhicule est récent, unà votre virée dans la capitale bruxelloise peut vous coûter 150 €. Et 350 € si en plus, il ne répond pas aux normes autorisées à circuler.Il faut donc impérativement vous rendre sur, et faire le nécessaire : www.lez.brussels/fr Et faire preuve de patience. le site signale qu'en raison d'un trop grand nombre de demandes, l’enregistrement pour les véhicules immatriculés à l’étranger qui répondent aux critères d’accès de la LEZ est suspendu jusqu’au 16 octobre 2018 inclus.Sauf dérogation, lesà l'intérieur de laS'ils sont flashés dans la capitale belge et ses environs autoroutiers,sera adressée à leur propriétaire.Il vaut mieux alorsdans les parkings relais, et profiter du réseau de transports en commun comme le tram, le bus ou le vélo. Une solution largement encouragé par les autorités.Dès 2019, puis en 2020, Bruxelles et Anvers vontaux Zones de basses émissions.Les villes deettravaillent également à créer leurs propres LEZ. Elles pourraient voir le jour à partir de 2020.