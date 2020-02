Recherche manoir atypique pour tournage de série dans le Nord ou le Pas-de-Calais

Pictanovo, agence régionale pour la promotion de l'audiovisuel dans les Hauts-de-France, lance un appel sur les réseaux sociaux pour trouver des lieux, pour un tournage de série. La série se tourne dans le Nord et le Pas-de-Calais et les décors recherchés sont décrits comme un manoir ou une maison de maître atypique...Ces demandes sont de plus en plus courantes, car nombre de séries se tournent dans la région : les petits meurtres d'Agatha Christie, Commissaire Magellan, Capitaine Marleau, Baron noir...Régulièrement, les équipes de tournage recherchent des décors et des castings ont lieu dans la région, pour trouver des figurants voire des acteurs pour les rôles secondaires.