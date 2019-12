Norman et la caméra cachée de Greg Guillotin à Capinghem parmi les plus vus sur le YouTube français en 2019

NORMAL - AVOIR UN BÉBÉ (8,53 M de vues)

NORMAN - AVOIR UN BÉBÉ

Le Pire Stagiaire : le chauffeur poids lourd (7,77 M)

Le Pire Stagiaire : le chauffeur poids lourd (version longue)

Bonne nouvelle pour le Nord et le Pas-de-Calais, bien représentés cette année sur le YouTube français. Une vidéo du Nordiste Norman Thavaud, ainsi que la caméra cachée de Greg Guillotin avec un chauffeur-livreur de Capinghem, apparaissent dans le "YouTube Rewind 2019", consacré aux vidéos les plus populaires de l'année.Dans la catégorie " Meilleurs clips tendance ", plus précisément, qui comptabilise les vues sur les vidéos mises en ligne cette année en excluant les clips musicaux, les bande-annonces et les clips pour enfants."Ça y est, je suis papa", lance Norman pour justifier son absence des derniers mois. Le Nordiste, originaire d'Arras et qui a grandi à Liévin, a fait sensation avec l'annonce de sa paternité. La vidéo, mise en ligne en juin dernier et dont le titre fait référence à une de ses vidéos phares (" Avoir un chat ") a été vue 8 536 500 fois.Il prouve du même coup qu'il reste populaire dix ans après le lancement de sa chaîne en solo et le début de sa notoriété.Damien, le chauffeur-livreur très (trop ?) naïf et gentil, est devenu en quelques jours une célébrité sur YouTube , après avoir été la cible d'une caméra cachée du YouTuber Greg Guillotin.On y découvre ce chauffeur-livreur nordiste aux prises avec un faux stagiaire, fainéant et drogué qui tague le camion, insulte les clients et, de manière générale, fait tout pour le pousser à bout.Et Damien (qui lui a au passage appris quelques expressions nordistes comme "Brin") a réussi à ne pas s'énerver... La vidéo, qui cumule à ce jour 7 773 300 vues.