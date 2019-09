Nos idées de sorties en Picardie pour le week-end des 7 et 8 septembre 2019

La rentrée scolaire correspond aussi à la rentrée associative.

Au programme, ce samedi 7 septembre :

Ainsi que ce dimanche 8 septembre :

Envie d’écouter du piano ou d’assister à un défilé de tracteurs de collection ? Rendez-vous dans l’Aisne.

Kit Armstrong, 1er concert à Hirson

Pour découvrir toutes sortes de plantes et assister à un concours d’attelages, c’est dans l’Oise que ça se passe.

Pour replonger dans le rêve américain ou vous immerger dans la culture picarde, deux rendez-vous vous attendent dans la Somme.

Minnie Froufou, pin'up

Dans notre région, on ne dénombre pas moins de 26 250 associations ! Principalement dans les secteurs de la culture, des loisirs et du sport. Les forums, journées et autres salons des associations fleurissent donc ce week-end.A Moreuil dans la Somme, le Forum se déroule de 10h à 18h sur le terrain et dans le gymnase du collège Jean Moulin, rue du huit mai 1945.A Villers-Bretonneux (Somme), les associations vous attendent de 10 à 18h au marché couvert. Animations et démonstrations sont prévues.A Amiens, Agora, le salon des associations, en centre ville de la Maison de la Culture au Coliseum en passant par Dewailly, de 10 à 18h. 305 associations présentes, 107 animations programmées.A Saint Valéry-sur-Somme, forum des associations à la salle du Casino, au Tribunal de Commerce et Place des Pilotes, à partir de 14h. Une quarantaine d’associations présentes.A Clermont dans l'Oise, de 10 à 18h sur l’esplanade du centre Socioculturel.A Crépy-en-Valois (Oise), le forum des associations pour découvrir l’éventail culturel, sportif, ludique et instructif de 14h à 19h, Avenue Gérard de Nerval.A Songeons (Oise), Forum des associations organisé par le centre social : stands d’informations, initiations et démonstrations sportives et musicales, à partir de 14h au complexe sportif et culturel.A Nogent-sur-Oise, une quarantaine d'associations seront présentes de 14 à 18h au marché couvert.A St-Crépin-Ibouvillers, Journée des associations, de 10 à 17h, au Carré Ricour.A Chambly, les associations vous donnent rendez-vous de 10 à 18h au gymnase Aristide Briand.A Froissy, Forum des associations, de 14 à 18h, au gymnase.A Senlis, forum des associations, plus de 100 associations présentes, de 10 à 18h, au gymnase Carlier et à la Maison des loisirs.A Auneuil, forum des associations, de 14 à 18h, Salle socioculturelle, rue des Aulnes.A Soissons, les associations et clubs sportifs (ils sont plus de 50) vous donnent rendez-vous au gymnase Jean Davesne de 10 à17h30. L’occasion de choisir l’activité sportive que vous pratiquerez cette année.A Laon, Loisirs et cultures vous donnent rendez-vous à l'Escal (Rue Sérurier) de 14 à 18h pour vous présenter les différentes activités proposées.A Château Thierry, le village associatif prend ses quartiers au Palais des Sports de 10h à 17h30. La ville compte plus de 300 associations.A Montescourt Lizerolles, forum des associations, de 14 à 18h à la salle Gérard Philippe. Présence d’une quinzaine d’associations.A Villers-Cotterêts, le forum des associations, 20e du nom. Rendez-vous impasse du marché, de 10 à 17h30.A Péronne, le salon du sport, les 26 associations sportives vous attendent rue St Denis dès 10h.A Ribemont, journée des associations avec diverses démonstrations. A partir de 10h, rue de la Folie.Le pianiste Kit Armstrong, accompagné de Matthias Schorn, d’Ursula Thies et du quatuor Armida vous attendent pour deux concerts à Hirson. Mozart et Bach sont au programme, accompagnés des dernières compositions de Kit Armstrong, inspirées par ces œuvres classiques.Rendez-vous à l’église St Thérèse, le 7 à 20h30 et le 8 à 15h.Renseignements et réservations au 03.23.58.81.33En 2014, lors de son premier concert en son église, nous avions rencontré le pianiste prodige Kit Armstrong.A Ugny le Gay, dimanche, c’est le 7e défilé de vieux tracteurs, de 9 à 13h, entre Ugny, Commenchon, Neuflieux.. En 2007, ils étaient 120 à défiler ! Mais ce rendez-vous propose aussi des démonstrations de moissons à l’ancienne, un marché artisanal et gourmand, et des promenades en calèche ou en tracteur.De vendredi à dimanche, à Beauvais, la Maladrerie St Lazare accueille la 7e édition des Journées des plantes. 50 exposants sont attendus et diverses animations vous sont proposées, dont des ateliers de rempotage, des ateliers-découverte des oiseaux de nos régions et des insectes, ainsi que des visites guidées des jardins de la Maladrerie. 3€ l’entrée.Week-end de concours d’attelage à Compiègne. Un concours national d'attelage au stade équestre du Grand parc avec 86 participants annoncés. La journée de samedi est consacrée aux épreuves de dressage et de maniabilité. Dimanche place au très spectaculaire marathon.A Ailly sur Noye, le 8, 1ere édition du KIF, le Kustom Iconic Festival. De 10 à 20h au plan d’eau. Le rendez-vous des passionnés de custom, de musique des années 50 et vintage, à la sauce américaine. A voir : des voitures, Combi, motos, et autres vélos customisés. A tester ? Le barbier ou le tatoueur ? A écouter : les Red roosters, les Hoodoo tones et The Ravens crew.. sans oublier l’élection de Miss Pin Up. Entrée libre.Figure des années 50, la pin'up fait son grand retour. Rencontre avec Minnie Froufrou.Ouverture du 20e Festival picard Chés Wèpes d'ech Territoire Nord-Picardie. Le festival de la langue et des traditions picardes. Rendez-vous samedi à Molliens au Bois, à 20h30, à la Salle des fêtes pour une soirée humour et chanson. Et le 8, rendez-vous à Contay, sur la place du village, à 14h, pour des jeux picards et spectacles de marionnettes. Gratuit.Le festival dure jusqu’au 28 septembre. Pour retrouver toutes les dates et tout le programme