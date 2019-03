Opération grand nettoyage de printemps avec Hauts-de-France propres

Opération Hauts de France propre 2017 à Grand Laviers



Cap à l’Ouest, pour ce weekend de grandes marées

Sécurité grande marée août 2018



Nez rouge et compagnies

BA festival clown Tergnier 2019

Du théâtre dans ma commune : le théâtre du Beauvaisis en itinérance dans l’Oise

Vidéo BRUT scop 1336

Les fédérations de chasse et de pêche de la Somme sont à l’origine de cette opération, créée en 2012 et reprise en 2017 par le conseil régional. En 2018, vous avez été près de 50 000 dans les Hauts-de-France à ramasser 1 300 tonnes de déchets ! Cette année encore, vous avez l’embarras du choix, avec plus de 400 opérations proposées dans toute la région.De Woignarue à Parfondeval, en passant par Ver-sur-Launette, où que vous habitiez, vous pourrez mettre la main à la pâte Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, comme ici à Grand Laviers en 2017.Au départ, c’est une histoire de force d’attraction gravitationnelle entre la Lune, le Soleil et la Terre. Au final, c’est un magnifique spectacle que vous soyez en baie de Somme ou sur le littoral. D’autant plus beau que la météo devrait être de la partie.Samedi, pleine mer au Crotoy à 13h33 avec un coefficient de 113.Dimanche, pleine mer à Cayeux à 14h05 avec un coefficient de 104.Vous pouvez aussi consulter les heures et coefficients des marées Mais attention, ce spectacle grandiose, ne doit pas vous faire oublier les règles de sécurité.La 19e édition du festival international des clowns de Tergnier ouvre ses portes ce weekend et va durer jusqu’au 30 mars.Dès samedi, à partir de 14 heures, des animations gratuites sont proposées place de l’hôtel de ville (maquillage, atelier photo…), un lancer de nez rouges à 16 h 30, et un défilé musical à 17 heures. Premier spectacle « Marée Basse » à 14 h 30 par la Compagnie Sacékripa.Dimanche à 15h, les Nouveaux nez et compagnie, présentent leur spectacle Triiio.Billetterie : centre culturel municipal François-Mitterrand de Tergnier (03 23 40 24 40)Dans «1336, paroles de Fralibs», l’auteur et comédien Philippe Durand, qui interprète une dizaine de personnages, raconte les 1336 jours de lutte des salariés de Fralib (production de tisanes et thés), de la fermeture de l’usine... À l’ouverture de leur Scop.Samedi 23 mars, 20h à Méru - Théâtre du ThelleLundi 25 mars, 20h à Voisinlieu - Beauvais - Centre Georges DesmarquestMardi 26 mars, 20h à Espaubourg - salle des fêtesMercredi 27 mars, 20h à Agnetz - salle du parcJeudi 28 mars, 20h à Trie-Château - salle des fêtesVendredi 29 mars, 20h à Saint-Martin-le-Noeud - salle des fêtesEntrée à 6 euros. Renseignements : 03 44 06 08 20 - billetterie@theatredubeauvaisis.com Retour sur l'histoire de la Scop 1336.