Chez nos voisins néerlandais, le nombre de chômeurs est désormais plus bas qu'avant la crise de 2008

Le pays comptait 307 000 chômeurs en mars, a indiqué le CBS dans un communiqué. Juste avant le début de la crise économique, il y avait 310 000 chômeurs. "Pour la première fois, le nombre de chômeurs a baissé par rapport au point le plus bas juste avant le début de la crise en 2008", a observé l'Office.



En raison de l'évolution de la population active, le taux de chômage avait quant à lui déjà franchi ce seuil en novembre 2018, s'établissant à 3,5%, une première depuis novembre 2008.

Les plus de 45 ans principalement touchés

En 2008, les jeunes étaient les plus fortement représentés parmi les chômeurs. Depuis avril 2014, ce sont les plus de 45 ans qui sont majoritaires. En mars, le pays comptait 8,9 millions de travailleurs. Au cours de cette période, 268 000 allocations chômage ont été versées.



Les Pays-Bas considèrent comme demandeur d'emploi toute personne de 15 à 75 ans cherchant un emploi d'une heure au minimum par semaine. Le pays compte plus de 17 millions d'habitants.