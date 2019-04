Notre-Dame. “S'il a fallu 48 heures pour réunir un milliard...” : le maire d'Oudezeele rêve de dons pour son église

Sur les réseau sociaux, le premier édile d'Oudezeele s'interroge. Le trop plein de dons pour Notre Dame de Paris, servira-t'il à restaurer son église?"S'il a fallu 48 heures pour réunir un milliard pour la reconstruction de Notre Dame, il ne faudrait que 7 minutes pour réunir les 2,2 millions d'euros pour la restauration de notre église St Jean Baptiste. C'est un appel aux généreux donateurs !". Par ce post, Jean-Luc Debert espère attirer l'attention sur le patrimoine de son village, qui a bien besoin d'être restauré.L'élu entendait ainsi "lancer un signal d'alerte sur notre patrimoine cultuel", notamment auprès des collectivités territoriales qui avaient proposé, elles aussi de faire des dons pour sauver Notre-Dame de Paris.Le département et même la communauté de communes de Flandre intérieure (CCFI) avaient déclaré leur intention de faire un don pour sauver ce patrimoine. Finalement, la CCFI a annoncé qu'elle ne donnerait peut-être pas d'argent, aux vues des montants déjà récoltés. Ce qui n'empêche pas le maire de rêver récupérer ses sommes pour son église du 17ème siècle, qui a besoin d'un nouveau parement de briques et de vitraux. Il assure avoir eu des retours très positifs de ses collègues et des habitants. D'ailleurs, à Marck-en-Calaisis, après une consultation des habitants, il a été décidé de ne pas donner à Notre-Dame de Paris.Au delà de l'anecdote, Mr Debert s'interroge sur "la capacité financière d'Oudezeele, l'une des communes les plus pauvres de son secteur", à rénover l'église. Une question qui concerne de nombreux villages en France...