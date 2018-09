Le nouveau mode d'emploi de Peter Patfawl pour comprendre l'autisme, destiné cette fois aux enfants

Après le mode d'emploi pour les adultes, un guide pour les enfants.Le premier manuel "", sorti en février 2018, s'est écoulé à plus de 11 000 exemplaires.Ce succès a poussé les parents à demander à Peter Patfawl de refaire la même chose mais cette fois pour les plus jeunes.Avec sa compagne, le dessinateur propose aujourd'hui "".Ce nouveau manuel est accessible aux enfants dès l'âge de 5 ans. Il regorge de conseils et de dessins sur un ton humoristique car chaque enfant côtoie ou côtoiera un jour un enfant autiste dans son entourage ou à l'école. Le jeune lecteur peut ainsi balayer ses peurs. Il apprendra que son attitude positive est primordiale.. Ce manuel pourrait devenir un bon outil pour les enseignants qui souhaitent travailler avec les élèves sur la différence.En France, on évalue au minimum à 650 000 le nombre de personnes touchées par l'autisme. 80% des enfants autistes ne sont pas scolarisés. Les familles et les parents sont seuls à prendre en charge leurs enfants avec un sentiment d'isolement et d'épuisement.Blog : "Les baobabs" , le quotidien de parents d'autistes raconté avec humour