Un nouveau train de nuit relie désormais Bruxelles à Vienne en Autriche

Nous sommes fiers de travailler à une mobilité durable avec @unsereOEBB. Le Nightjet vers ou en partance de Vienne produit 10x moins de CO2 que le même trajet en avion. Idéal pour ceux qui veulent faire le trajet de façon durable.. et en dormant ! ;-) pic.twitter.com/vutnXOnFN3 — SNCB (@SNCB) January 20, 2020

Le centre historique de Vienne en Autriche. / © MAXPPP

Munich et Innsbruck également desservis

Billet à partir de 19 euros

Se rendre à Vienne en train de nuit à partir de Bruxelles, c'est désormais possible ! Et inversement. L'Autriche et la Belgique n'avaient plus de liaison ferroviaire directe depuis 16 ans. L'inauguration de cette nouvelle ligne, baptisée "Nightjet" symbolise la volonté de l'Autriche de contribuer de manière décisive à l'ambition européenne de réduire les émissions de CO2.Le premier train, portant le slogan #loveyourplanet (#aimetaplanète), est parti de Vienne dimanche à 20h38 porté par les notes de l'hymne de l'Union européenne, "L'Ode à la joie", joué par un orchestre. Il est arrivé à 10h54 ce lundi en gare de Bruxelles-Midi, où la patronne des chemins de fers belges (SNCB) Sophie Dutordoir a accueilli sur le quai le président de la compagnie autrichienne ÖBB, Andreas Matthä."Je crois que le rail peut jouer un rôle très important dans un contexte de congestion routière et de défi climatique tant sur des courtes distances que sur la moyenne distance", a déclaré Mme Dutordoir à la chaîne belge francophone RTBF.Selon la compagnie autrichienne ÖBB, toutes les places en couchettes et wagons-lits avaient été réservées pour ce premier Vienne-Bruxelles. La liaison est programmée pour l'instant deux fois par semaine, le dimanche et mercredi soir, tandis que le Bruxelles-Vienne part le lundi et le jeudi soir, avec des wagons qui se sépareront pour desservir Munich (Allemagne) et Innsbruck (Autriche).En Autriche, ÖBB s'est lancée depuis quelques années dans un renouvellement de son offre de nuit, dont elle est aujourd'hui particulièrement "fière", selon M.Matthä. Un voyage Vienne-Bruxelles par le rail émet moins d'un dixième de CO2 de celui que rejette l'avion. La compagnie autrichienne propose 27 trains de nuit, et prévoit d'ajouter Amsterdam (Pays-Bas) comme prochaine destination.Fin 2016, elle avait pris le risque d'acheter la filiale trains de nuit de son concurrent allemand Deutsche Bahn. En octobre, ÖBB avait fait état d'une hausse de 11% sur un an de ses réservations de nuit. Le billet commence à 19 euros, un tarif qui rivalise facilement avec les compagnies aériennes low-cost, mais qui n'offre qu'un siège, pas une couchette.La SNCB, dont l'Etat belge est le principal actionnaire, est elle critiquée pour son "manque d'ambition" par les défenseurs du train de nuit. Lundi, la branche belge du collectif européen "Back on track" a qualifié de "succès" le retour de la liaison nocturne Vienne-Bruxelles même si "ce n'est pas assez". Avec des élus écologistes belges, allemands et français, ce collectif en a profité pour réclamer le retour du train de nuit Paris-Berlin, liaison supprimée en 2015."Au lendemain de l'annonce du Green Deal européen (...), relancer la ligne Paris-Berlin, par Bruxelles, est une décision nécessaire", indique le texte d'une pétition qui doit être lancée mardi. L'Autriche veut devenir "neutre en carbone" d'ici à 2040, a rappelé la ministre autrichienne de l'Environnement, Leonore Gewessler.Quant à la nouvelle Commission européenne, présidée par l'Allemande Ursula von der Leyen, elle a érigé en priorité de son agenda la transition du continent vers la neutralité carbone d'ici 2050.