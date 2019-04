Nouvel épisode de pollution atmosphérique dans le Nord et le Pas-de-Calais

Circulation différenciée jeudi

🛑⚠️ Pollution de l’air dans le #Nord et le #PasdeCalais :

Circulation différenciée dans 12 communes de la métropole lilloise à partir de jeudi 18 avril 2019 à 6h jusque 24h.

Les véhicules avec vignettes #critair 0, 1, 2 et 3 sont autorisés à circuler. https://t.co/F2Xxv9qHpO pic.twitter.com/lBHXpggbcD — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) 17 avril 2019

"Hier, le franchissement du seuil d'information et de recommandation a été constaté sur les départements du Nord et Pas-de-Calais", annoncent ce mercredi. "Aujourd'hui et demain, le seuil d'information et de recommandation devrait être atteint dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Ceci nous conduit à un niveau d'alerte sur persistance dès aujourd'hui sur ces deux départements".Lespourraient ce mercredi dépasser le niveau réglementaire,. "Cet épisode de pollution s'explique par une masse d'air chargée en particules e n stagnation sur la région depuis hier", explique la préfecture. "De plus, les facteurs météorologiques (les faibles vents constatés hier, le taux d'humidité de l'atmosphère ainsi que les conditions stables prévues en particulier la nuit) favorisent l'augmentation des concentrations en particules".La préfecture a annoncé la mise en place de la circulation différenciée dans laSeuls les véhicules affichant. Ces 12 communes sont Lille (dont Hellemmes et Lomme), La Madeleine, Lambersart, Lezennes, Marcq-en-Baroeul, Marquette-lez-Lille, Mons-en-Baroeul, Ronchin, Saint-André-lez-Lille et Sequedin (en dehors des axes routiers A1, A22, A25, N227, D652).