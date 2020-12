Nouvel épisode de pollution atmosphérique dans le Nord et le Pas-de-Calais

Un nouvel épisode de pollution aux particules fines touche le Nord Pas-de-Calais lundi 7 et mardi 8 décembre. En cause, des émissions locales élevées (chauffage résidentiel) associées aux conditions météorologiques. Il est conseillé d’abaisser sa vitesse de 20 km/h sur les routes de la région.

Réduire sa vitesse et maitriser sa consommation de chauffage

Un nouvel épisode de pollution aux particules fines est en cours dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, depuis ce lundi 7 décembre. La concentration de particules en suspension devrait dépasser le seuil réglementaire fixé à 50 µg/m3, déclenchant ainsi l’alerte sur persistance. Cela devrait durer toute la journée de mardi 8 décembre avant une amélioration prévue mercredi avec l’arrivée d’une perturbation.Ce nouvel épisode de pollution atmosphérique s’explique par des émissions locales élevées (chauffage résidentiel) associées aux conditions météorologiques (vents faibles, températures basses, brouillard) ne permettant pas une bonne dispersion des polluants dans l'air, explique ATMO Hauts-de-France.De façon générale, il est recommandé de réduire sa vitesse de circulation sur les routes du Nord et du Pas-de-Calais de 20km/h, de maitriser sa consommation de chauffage et d’utiliser les moyens de transports les moins polluants comme le vélo, les transports en commun ou le covoiturage.Pendant cet épisode de pollution, l'Agence Régionale de Santé indique qu'il faut privilégier les sorties brèves et réduire, voire reporter, les activités physiques et sportives intenses.