De nouvelles liaisons ferroviaires entre la Belgique, les Hauts-de-France et Paris

À partir du 9 décembre 2018, la SNCB et la SNCF mettent en service de nouvelles liaisons ferroviaires entre les villes wallonnes de Namur, Charleroi, Mons, et la Région Hauts-de-France et Paris. Pour moins de 40 euros, il sera possible re rejoindre Paris depuis Mons. 42 euros depuis Charleroi et 50 euros depuis Namur. Pour les week-end et pour les jeunes de moins de 26 ans, les tarifs seront plus avantageux.



Ces trains offrent également des correspondances vers d’autres destinations dans les Hauts-de-France.



Dans un premier temps, les voyageurs en provenance de Namur, de Charleroi et de Mons devront emprunter une correspondance à Maubeuge ou Aulnoye-Aymeries pour se rendre à Paris.



Ces deux liaisons étaient depuis plusieurs années un chaînon manquant entre la Wallonie et la Région Hauts-de-France. Chaque jour, des milliers de travailleurs franchissent la frontière dans un sens ou dans l’autre et des voyageurs venus des Hauts-de-France prennent l’avion au départ par exemple de l’aéroport de Charleroi, et inversement en ce qui concerne les Belges et les aéroports situés en France (Lille, Beauvais, Paris).