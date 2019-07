Noyelles-sous-Bellonne : une enquête criminelle a été ouverte après qu'une mère et son enfant ont été poignardés

"La petite est sauvée et la mère également"

Une femme et son enfant de 21 mois ont reçu des coups de couteau en début d'après-midi, mardi 23 juillet, à Noyelles-sous-Bellonne, entre Arras et Douai, selon les informations de La Voix du Nord , qu'a confirmées le parquet de Béthune.Vers 14h20, les pompiers sont intervenus dans un pavillon de cette commune. Les premiers gestes de secours ont été effectués et la petite fille a été évacuée par hélicoptère vers le CHR de Lille. La mère, elle aussi, a été transférée au CHR par ambulance.Une enquête criminelle a été ouverte par le parquet de Béthune, seul tribunal qui soit compétent pour les affaires criminelles. L'institution judiciaire n'a pas souhaité donner plus d'informations. L'enquête de gendarmerie devrait permettre d'éclaircir les circonstances du drame.Sur la porte de leur domicile, des scellés ont été posés à la suite d'une perquisition et font état d'une enquête pour tentative d'homicide sur mineur de moins de 15 ans. Sur cette même porte, un bout de scotch gris, sur lequel est écrit au gros feutre : "La petite est sauvée et la mère également".