La Nuit des musées dans les Hauts-de-France

81 musées vont ouvrir leurs portes dans les Hauts-de-France pour la 14e édition de la Nuit européenne des musées. Cette nouvelle édition s’inscrit, par ailleurs, dans la programmation de l’« Année européenne du patrimoine culturel 2018 ».



Ces lieux culturels vont proposer au public, des visites guidées, des ateliers et des parcours ludiques ainsi que de nombreuses animations à découvrir en famille.



Voici la liste des musées participants à l'événement dans les Hauts-de-France





Aisne :

Blérancourt, Musée franco-américain du Château de Blérancourt – Nouveau -

Château-Thierry, Musée de l’Hôtel-Dieu

Château-Thierry, Musée Jean de la Fontaine

Chauny, Musée de Chauny

Fresnoy-le-Grand, Musée du textile

Guise, Château-fort de Guise

La Fère, Musée Jeanne d’Aboville

Laon, Musée d’art et d’archéologie de Laon

Saint Michel, Abbaye de Saint-Michel - Musée de la vie rurale et forestière

Saint-Quentin, Musée Antoine Lécuyer

Saint-Quentin, Musée des Papillons

Tergnier, Musée de la Résistance et de la Déportation de Picardie

Vervins, Musée de la Thiérache

Villers-Cotterêts, Musée Alexandre Dumas



Nord :

Bailleul, Musée Benoit-de-Puydt

Bavay, Forum antique de Bavay

Bergues, Musée du Mont-de-Piété

Bondues, Musée de la Résistance

Cambrai, Musée des Beaux-Arts

Cassel, Musée départemental de Flandre

Caudry, Musée caudrésien des dentelles et broderies

Denain, Micro-Folie de Denain – Nouveau -

Douai, Musée de la Chartreuse

Dunkerque, LAAC, Lieu d’Art et d’Action Contemporaine

Dunkerque, Musée portuaire

Fourmies, MTVS, Musée du Textile et de la Vie Sociale

Gravelines, Musée du dessin et de l'estampe originale

Hazebrouck, Musée des Augustins d'Hazebrouck

Le Cateau-Cambrésis, Musée départemental Matisse

Lewarde, Centre Historique Minier

Lille, Musée de l’Hospice Comtesse

Lille, Palais des Beaux-Arts

Marchiennes, Musée municipal d’histoire locale

Orchies, Musée de la Chicorée

Saint-Amand-les-Eaux, Musée de la tour abbatiale

Sars-Poteries, MusVerre, un musée du département du Nord

Tourcoing, Institut du monde arabe –Tourcoing

Tourcoing, MUba Eugène Leroy

Valenciennes, Musées des Beaux-Arts

Villeneuve-d’Ascq, LaM, Lille métropole musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut

Wattrelos, Musée des arts et des traditions populaires



Oise :

Beauvais, MUDO, Musée de l’Oise

Chantilly, Domaine de Chantilly

Compiègne, Mémorial de l'internement et de la déportation- camp de Royallieu

Compiègne, Musée d’art et d’archéologie Antoine Vivenel

Compiègne, Musée de la figurine historique

Compiègne, Musée du Cloître Saint-Corneille

Compiègne, Palais impérial de Compiègne

Creil, Musée Gallé-Juillet

Longueil Annel, La cité des Bateliers, musée de la batellerie

Méru, Musée de la nacre et de la tabletterie– Nouveau -

Noyon, Musée du Noyonnais

Noyon, Musée Jean Calvin

Saint-Maximin, Maison de la pierre

Senlis, Musée d’art et d’archéologie de Senlis

Senlis, Musée de la Vénerie

Vendeuil-Caply, Musée archéologique de l’Oise



Pas-de-Calais :

Arras, Musée des Beaux-Arts

Béthune, Musée d’ethnologie régionale

Boulogne-sur-Mer, Musée de Boulogne-sur-Mer

Bullecourt, Musée Jean et Denis Letaille – Bullecourt 1917

Calais, Cité de la dentelle et de la mode

Calais, Musée des Beaux-Arts

Condette, Château d’Hardelot

Desvres, Musée de la céramique

Etaples, Musée de la marine d’Etaples

Frévent, Moulin-Musée de Wintenberger

Lens, Musée du Louvre-Lens

Le Touquet-Paris-Plage, Musée du Touquet

Saint-Omer, Musée de l’Hôtel Sandelin

Saint-Pol-sur-Ternoise, Musée municipal Bruno Danvin

Samer, Musée Jean-Charles Cazin



Somme :

Abbeville, Musée Boucher-de-Perthes

Albert, Musée Somme 1916

Amiens, Fonds régional d’art contemporain Picardie

Amiens, Maison de Jules Verne

Amiens, Musée de Picardie

Doullens, Musée Lombart

Péronne, Musée Alfred Danicourt

Péronne, Historial de la Grande Guerre

Rue, Musée des Frères Caudron