Nuits Secrètes d'Aulnoye-Aymeries : Vitalic, Juliette Armanet... 9 nouveaux noms dévoilés !

1. Shaka Ponk

Shaka Ponk - Wrong Side (Clip officiel)

2. Vitalic ODC Live

Vitalic VTLZR Live @ Les Nuits Secrètes 2013

3. Lomepal

Lomepal - Club (Clip officiel)

4. Juliette Armanet

Juliette Armanet - Je te sens venir (French Version Live )/(The Weeknd - I Feel It Coming)

5. Gaël Faye

Gaël Faye - Petit Pays

6. Agar Agar

Agar Agar ~ Prettiest Virgin

7. Tshegue

TSHEGUE - Muanapoto (audio)



8. Brns

BRNS - My Head Is Into You (Official Music Video)

9. Malik Djoudi

Malik Djoudi - Cinema

viennent aujourd'hui compléter la programmation du festival desqui s'empare chaque été des ruesOn ne les présente plus. Le groupe, qui a envahi les festivals de France avec son titre " My name is Stain " sera présent aux Nuits Secrètes le, auprès de Panda Dub et Circle Live.La soirée de dimanche sera décidément très..., revient à Aulnoye-Aymeries 4 ans après un incroyable concert !On est ravis d'apprendre que, ce rappeur-électro au physique un peu déluré, rejoint la scène nordiste..! Découvert en 2017, il a rapidement conquis son public et vient de remporter lade l'année.C'est la locale de l'étape.vendredi soir, pour présenter son album "", sorti en 2017 et qui vient d'être récompensé par la Victoire de "l'".Ce sera sans douteFort parce qu'on peut difficilement rester insensiblequi sera présent au Nuits Secrètes la soirée deNon, l'agar-agar, ce n'est pas seulement lepréféré des cuisiniers de Top Chef. C'est aussi unPur concentré desur les sons synthétisés et degrâce à la superbe voix de sa chanteuse Clara. A déguster vendredi soir.On promet de beaux moments de danse au concert de, qui sera présente à Aulnoye-Aymeries vendredi soir également. Un beau mélange dequi ne laisse pas de marbre.Les membres deviennent en voisin pour nous présenter untrès aérien et punk à la fois...On doit vous avouer qu'on ne connaissait pasavant de voir son nom sur l'affiche. Et c'est une très belle découverte ! Les premières notes sont lancées comme dans un film de Xavier Dolan. Avecaussi aiguë que féminine, le chanteur poitevin d'origine algérienne et vietnamienne nous emmèneet ça fait un bien fou.