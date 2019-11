Les obsèques de Daniel Leclercq auront lieu en Martinique

Les obsèques de Daniel Leclercq, décédé vendredi dernier des suites d'une embolie pulmonaire , auront lieu mercredi et jeudi à Fort-de-France, en Martinique. Une veillée aura lieu mercredi soir avant l'incinération jeudi. Selon ses dernières volontés, les cendres du Nordiste né à Trith-saint-Léger seront répandues dans la la mer des Caraïbes."Il m'a toujours dit qu'il voulait mourir en Martinique, mais je ne pensais pas que ce serait aussi vite et je pense que je ne réalise pas encore qu'il m'ait laissé seule avec mon immense chagrin…." écrit sur Facebook son épouse Patricia.Fabrice Wolniczak, directeur du développement commercial et Yoann Lachor, entraîneur des U19 au RC Lens représenteront les Sang et or lors de ces obsèques. "Mon parcours est étroitement lié à Daniel, a expliqué il y a quelques jours l'ancien joueur lensois. C’est lui qui m’a élevé en formation et qui m’a permis d’être joueur professionnel. Daniel était passionné par le football et le Racing Club de Lens. Il voulait le meilleur pour le club et les joueurs." Gervais Martel, pour des raisons personnelles, n'a pu se rendre en Martinique.Ces dernières semaines, Daniel Leclercq encadrait les stages Raphaël Varane en Martinique. Il avait décidé de s'installer sur cette île qu'il appréciait particulièrement. Il yé était également entraîneur des U10-U11 du village de Sainte-Luce.