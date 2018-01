Octuple infanticide à Villers-au-Tertre : Dominique Cottrez bientôt libérée

Liberté conditionnelle

Après plus de quatre années au total passées en prison, l'auteure d'unva retrouver la liberté, sous conditions,prochain. Une information de L'Obs , confirmée par une source proche du dossier.Dominique Cottrez avait été condamnée en juillet 2015 par la cour d'assises de Douai à neuf années de réclusion , pour avoir tué. Les cadavres avaient été placés dans des sacs, dans sa maison de. Avant sa condamnation, cette ancienne, aujourd'hui âgée de, avait déjà passé plus de 2 ans en, entre juillet 2010 et août 2012.Cette demande de remise en liberté avait été plaidée le 9 novembre 2017, et c'est ce lundi qu'un juge d'application des peines du tribunal d'Arras a rendu une décision favorable à Dominique Cottrez, estimant qu'elle ne présentait. Le parquet s'était prononcé contre.La quinquagénaire quittera donc le centre de détention de Bapaume le 22 janvier prochain, sous le régime de la, avec un certain nombre d'. Elle devra notamment exercer une activité professionnelle et se former professionnellement, établir sa résidence et se soumettre à une obligation de soins.Dominique Cottrez devra par ailleurs, dans le cas où elle travaille, reverser au minimum 15% de ses salaires, en vue du réglement des dommages et intérêts aux parties civiles, et des frais de procédure.Théoriquement, elle devait purger sa peine jusqu'en