Oignies : disparition inquiétante d'une femme de 68 ans, la police lance un appel à témoins

[#AppelàTémoin] Françoise, âgée de 68 ans, a disparu le 30 juillet 2019 entre 17 heures 40 et 18 heures 30 à Oignies, où elle était hospitalisée depuis le 23 juillet. Aidez nous à la retrouver. En cas d'information contactez l'hôtel de police de Lens. Merci pour vos RT ! pic.twitter.com/GQMbqPFx6D — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) August 1, 2019

Elle a disparu depuis deux jours. Ce 30 juillet 2019 entre 17 heures 40 et 18 heures 30, Françoise, 68 ans, a quitté le centre de rééducation des Hautois, situé 9 place de la quatrième république à Oignies. Elle y était hospitalisée depuis le 23 juillet de cette année à la suite d'un AVC. Depuis, elle n'a donné aucune nouvelle. La police de Lens lance un appel à témoins pour tenter de la retrouver.Au moment de sa disparition, Françoise était vêtue d'un tee-shirt rose fluo, d'un pantalon foncé avec des bandes blanches sur le côté. Elle portait un bracelet d'identification au poignet. François ne souffre d'aucune séquelle, elle parle et se déplace parfaitement. Elle est de type européen, mesure 1 mètre 65, est de corpulence normale et ses cheveux sont gris coupés au carré.Selon la police, Françoise ne dispose pas d'un moyen de paiement et est partie en laissant son téléphone.Si vous disposez d'informations permettant de la retrouver, contactez les enquêteurs de la Sûreté Départementale de la Circonscription de Sécurité Publique de Lens Agglomération au 03.21.13.50.59 ou 03.61.19.73.44 ou 03.21.13.51.03 (heures ouvrables) ou au 03.21.13.50.83/84 en dehors des heures ouvrables.