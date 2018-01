Dans l'Oise, des bracelets hi-tech pour vérifier que son enfant est en sécurité

Le SMS qui rassure

Bracelets connectés pour les enfants

Vous estimez que vos enfants sont trop jeunes pour avoir un téléphone portable, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous inquiéter quand il doit prendre le bus ? Une solution a peut-être été trouvée. Dans l'Oise, une cinquantaine d'écoliers testent actuellement un dispositif unique en Europe.Un bracelet bleu, inoffensif pour la santé, et relié par bluetooth à un smartphone, permet de géolocaliser l'enfant. Il n'a besoin de le porter que lors du trajet et peut le retirer en arrivant à l'école ou à la maison.Lorsqu'il monte dans le bus, un SMS est envoyé aux parents. Si tout se passe bien, un deuxième SMS leur est envoyé quelques minutes plus tard, quand l'enfant est descendu au bon arrêt.Si le test est concluant, le dispositif pourrai être étendu à cinq autres écoles de l'Oise.