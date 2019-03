Oise : cet éleveur d'oiseaux envoie des œufs fécondés par La Poste

Envoyés en 24h dans les DOM-TOM

Des œufs, on peut en acheter en plus grand nombre. Le transport est moins cher, puisque c'est un Colissimo à 10 euros, et ça peut partir très loin assez rapidement. Pour les DOM-TOM par exemple, en 24 heures c'est livré, tandis que des animaux, ça prend plus de temps et c'est compliqué administrativement, donc c'est plus simple et moins cher d'envoyer des œufs.

Cette oie bernache a quasiment disparu à l'état sauvage, donc on la retrouve chez les éleveurs. Il y a des programmes de développement sur ces espèces pour peut-être, à termes, les réintroduire dans la nature.

C'est un colis en apparence bien ordinaire. Pourtant,. Ces œufs fécondés proviennent du parc animalier du Marais , à Longueil-Sainte-Marie, dans l'Oise.Chaque année,de poules, de faisans, mais aussi d'oiseaux plus exotiques, sont, par simple Colissimo. Jusqu'àsont collectés par Eric Vincelle, fondateur du parc, et ses deux employés. 30% sont gardés pour le parc, 40% sont vendus sur place, et, non pas pour être consommés, mais pour devenir de beaux oiseaux.Les œufs sont d'abord triés par race, datés, et soigneusement emballés un à un avant l'expédition. Une demande en hausse depuis quelques années, qui représente aujourd'huiSes clients ;souhaitant étoffer leur basse-cour, qui les achètentLa majorité des œufs sont commandés depuis la France, mais certains partent jusqu'en Afrique. Car ici, on trouve, des plus communes aux, note Eric Vincelle.Après la ponte, les œufs doivent arriver à destination sous 12 jours. Après le voyage, ils doivent encore être