Journée de mobilisation des agents des douanes le mardi 18 septembre 2018 à l'aéroport de Beauvais-Tillé dans l'Oise. Objectif la lutte contre la contrebande de tabac. Dix neuf personnes ont été interpellées avec des quantités de cigarettes non autorisées.139 cartouches de cigarettes ont ainsi été saisies sur des passagers de Roumanie, du Maroc et de Moldavie.



Les douaniers rappellent qu'un passager est autorisé à rapporter 1 cartouche de cigarettes s'il arrive d'un pays tiers à l'Union Européenne et 4 cartouches s'il arrive d'un autre pays de l'Union Européenne.



Cette année, plus de 435 kilogrammes de tabacs ont été saisis à Beauvais-Tillé contre 222 en 2017.