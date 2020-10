À 21 ans, la Clermontoise Tara de Mets élue miss Picardie 2020

Les dauphines

élue : Tara de Mets, de Clermont (Oise), Miss Oise 2020, 21 ans

Yasmine Guieme, de Villers-Cotterêts (Aisne), 20 ans Kheira Derfouf, de Nogent-sur-Oise (Oise), 22 ans Jade Legay, d'Agœuves (Somme), 19 ans Joey Dalmas, de Campeaux (Oise), 19 ans

C'est une Clermontoise qui représentera la Picardie au concours de Miss France 2021. Ce 11 octobre, Tara de Mets a été élue Miss Picardie 2020 à l'Élispace de Beauvais. La jeune femme âgée de 21 ans est étudiante en 4e année de médecine à Amiens.La jeune a été sélectionnée grâce aux vote d'un jury et du public, composé de supporters, familles comme amis. Et nouveauté cette année : les enfants ont eux aussi eu leur mot à dire. À partir de 6 ans, les spectateurs ont pu avoir voix au chapitre pour sélectionner cinq finalistes. Puis le jury a ensuite choisir parmi elles la gagnante. Tara de Mets a reçu sa couronne de la Guadeloupéenne Clémence Botino, Miss France 2020 et Morgane Fradon, Miss Picardie 2019.Tara de Mets coucourra donc le 11 décembre à la couronne de Miss France 2021 au Puy du fou (Vendée).