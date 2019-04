25 apprentis en formation plâtriers au CFA de l'Oise ont construit une Ford Shelby de 67 en plâtre

vidéo youtube construction Ford Shelby en plâtre

25 apprentis du BTP CFA Oise en BP et CAP plâtriers plaquistes ont reproduit une Ford Mustang Sheldby de 1967 en plâtre, dans le cadre du Challenge national "Découvrir les Métiers du Plâtre et de l'isolation" ! Sur leur page Facebook, ils montrent les étapes de leur défi en images et en vidéos. Les apprentis ont commencé à élaborer leur voiture en avril 2018, et après plusieurs mois de travail, leur voiture est maintenant terminée. Elle sera présentée à la 23e édition du Challenge des Métiers du Plâtre et de l'Isolation 2018-2019, le 16 mai prochain à Paris.