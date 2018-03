250 kilos de tabac à narguilé saisis par les douanes de Nogent-sur-Oise

Le 12 mars dernier, à l’occasion d’une patrouille autoroutière sur l’autoroute A1, les agents des douanes de la brigade de Nogent-sur-Oise, ont procédé au contrôle d’une automobile immatriculée en France.



Son conducteur a alors déclaré effectuer un trajet pour son travail entre l’Oise et Paris. Le contrôle de sa voiture a permis de découvrir 130 kilogrammes de tabac à narguilé.



Sur la base de ce flagrant délit douanier, une visite domiciliaire a été menée au domicile de l’individu à Montataire. Cette opération réalisée par la brigade des douanes de Nogent-sur-Oise et une équipe de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (direction des opérations) a permis la découverte de 140 kilogrammes de tabac à narguilé supplémentaires qui ont, également, été saisis.



Ces quantités de tabac étaient destinées à alimenter le marché illicite du tabac en Ile-de-France. L'individu en cause a été placé en retenue douanière et remis à un service de la gendarmerie nationale.



Le 14 mars dernier, lors de l'audience au tribunal de Senlis, il a été condamné à 10 mois d'emprisonnement et à 20 000 euros d'amende.