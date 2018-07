Le 2ème véhicule ayant servi à l'évasion de Redoine Faïd retrouvé dans l'Oise ?

© FTV

Trajet de Rédoine Faïd

Le véhicule a été retrouvé à 6h30 ce lundi matin à Le Fay-Saint-Quentin dans l'Oise. Ce petit village de 536 habitants se situe à mi-chemin entre Beauvais et Saint-Just-en-Chaussée.Les gendarmes de l'Oise ont été avertis de la découverte d'un utilitaire entièrement incendié. La voiture, une Kangoo blanche portant un logo Enedis, pourrait être la dernière connue utilisée par Redoine Faïd pour son évasion. Une possibilité pour le moment encore explorée par les autorités. Selon Le Parisien , aucun élément ne serait exploitable.C'est dans ce type de voiture que le braqueur originaire de Creil et ses complices avaient été photographiés peu avant 12h par une caméra de vidéosurveillance dimanche. Aucun d'eux n'était cagoulé. Ils sortaient d'un parking du centre commercial Paris nord d'Aulnay-sous-Bois.Ce n'est pas le premier mode de transport que le commando ayant fait évadé Redoine Faïd a abandonné incendié : l'hélicoptère qui l'avait extrait de la prison de Réau (Seine-et-Marne) a été retrouvé en partie carbonisé au cocktail Molotov à Gonesse (Val d'Oise). Les malfaiteurs ont ensuite utilisé une Mégane noire, découverte à Aulnay-sous-Bois (Seine-St-Denis). Dimanche matin, Redoine Faïd, braqueur récidiviste originaire de Creil dans l'Oise, s'évadait pour la seconde fois dans sa carrière de malfrat. Trois complices lourdement armés l'auraient extrait du parloir et évacué par hélicoptère.