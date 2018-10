30 Millions d’Amis délivre cinq chiens enfermés dans des cages à Nogent-sur-Oise

#Maltraitance - Alertée pour sauver un chien battu sur un balcon à Nogent-sur-Oise (60), la Fondation #30millionsdamis en découvre 5 aux conditions de détention misérables. Les animaux, en mauvaise santé, sont désormais soignés et en sécurité.https://t.co/KWDFCk7kxd — 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) 20 octobre 2018

Mi-octobre, une équipe de la fondation 30 Millions d’Amis a été alertée pour un chien battu sur un balcon à Nogent-sur-Oise. En se rendant sur les lieux, les membres de la fondation ont découvert cinq chiens (un rottweiler et quatre bergers malinois) enfermés dans des cages de transport.Dans un communiqué publié sur son site internet, la fondation précise que « les animaux ont été libérés de leurs misérables conditions de vie » en présence de la police. Arnauld Lhomme, enquêteur de la Fondation 30 Millions d’Amis témoigne sur le site : « Lorsque nous sommes intervenus, 3 chiens étaient détenus en cage dans l’entrée et la Rottweiler avec le chiot étaient enfermés dans un débarras. Les chiens sont en mauvais état, notamment l’un d’entre eux qui est très maigre. »Selon la fondation, le propriétaire ne disposait pas d’autorisation pour la détention du Rottweiler et « seuls 2 des 5 animaux étaient identifiés à son nom ». 30 Millions d’Amis a décidé de porter plainte pour « acte de cruauté ». Les animaux secourus ont été placés dans un refuge. Ils devraient être confiés prochainement à des familles d’accueil.