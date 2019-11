31 communes de l'Oise labellisées “Terre de jeux 2024” pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris

500 communes estampillées "Terre de Jeux 2024"

Les villes labellisées "Terre de Jeux 2024" s'engagent à faire vivre l'aventure olympique et paralympique et à développer des actions pour promouvoir le sport. 31 premières communes et intercommunalités de l'Oise ont obtenu ce label, d'autres le seront en janvier 2020.Nadège Lefebvre, la présidente LR du département de l'Oise a signé mercredi à Paris une convention avec Tony Estanguet, Président de Paris 2024. "Il s’agit là d’une belle reconnaissance du travail collectif que nous menons pour faire vivre et rayonner le sport dans l’Oise. Notre objectif est de tirer le meilleur des JO2024 pour les habitants de notre département et les clubs locaux". Déclare la Présidente du Département dans un post Facebook.

A l'occasion du congrès de l'Association des maires de France et présidents d'intercommunalité, le 20 novembre 2019, Tony Estanguet, président de Paris 2024, et François Baroin, président de l'AMF, ont annoncé la liste des 500 premières communes et intercommunalités estampillées "Terre de Jeux 2024".



Collectivités labellisées dans l'Oise : Beauvais, Saint Martin le Noeud, Communauté d'agglomération Creil Sud Oise, Creil, Méru, Breteuil, Communauté de communes de l'Oise picarde, Longueil Sainte Marie, Communauté de Communes des Sablons, Nogent sur Oise, Compiègne, Chambly, Communauté de Communes du Vexin-Thelle, Lamorlaye, Clairoix, Margny-lès-Compiègne, Venette, Senlis, Saint Leu d'Esserent, Saint Jean aux Bois, Noyon, Saintines, Nanteuil le Haudouin, Chantilly, Pays du Clermontois, Jonquières, Pont-Sainte-Maxence, Saint-Maximin, Choisy-au-bac, Crépy-en-Valois, Le Meux).



Parmi les 500 communes et intercommunalités, 416 ont candidaté pour devenir Centre de Préparation aux Jeux et accueillir des délégations étrangères au sein de leurs infrastructures.



Le label "Terre de jeux 2024" a pour objectif de mettre plus de sport dans le quotidien des Français.