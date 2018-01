6 blessés dans un accident de la route à Boubiers

L'accident s'est produit sur la RN 915 à Boubiers, près de Chaumont-en-Vexin dans l'Oise. Vers 15h, deux voitures se sont percutées. Six personnes ont été blessées dont une grièvement. elles ont toutes été transportées vers le centre hospitalier de Pontoise.Encore un énième accident de la route pour les pompiers de l'Oise qui viennent de passer un gros, très gros week-end.Samedi, le SDIS 60 a comptabilisé une vingtaine d'interventions sur les axes de circulation du département, notamment sur l'A16. Dans l'après-midi, un mini-bus s'était renversé à hauteur de Breteuil, faisant 4 blessés . Puis quelques heures plus tard, presqu'au même endroit de l'autoroute, 3 personnes ont été gravement impliquées dans une collision frontale entre 2 voitures . L'A16 a été fermée pendant plusieurs heures.La pluie et les chaussées glissantes semblent être la cause de ces innombrables accidents.