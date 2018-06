7 personnes interpellées pour un trafic de voitures dans l'Oise

© Gendarmerie de l'Oise

Le mardi 12 juin, une opération judiciaire a été menée dans les secteurs de Creil et de Breteuil par les gendarmes de la brigade de recherche de Beauvais. Six personnes ont été interpellées, et une personne s'est présentée spontanément à la brigade de gendarmerie. Elles sont soupçonnées d’avoir participé à un trafic et recel de véhicules volés. Six sont actuellement en garde à vue.Les voitures n'étaient pas forcément des voitures de luxe, elles étaient désossées, les carcasses ont été retrouvées dans le secteur de Breteuil, les pièces revendus dans l'Oise ou dans d'autres départements adjacents.11 véhicules volés ont été retrouvés lors de ces différentes perquisitions. Toutefois, les gendarmes indiquent que le nombre de véhicules volés dans l’Oise est en forte diminution. Néanmoins, ils précisent que selon leurs statistiques et les informations dont ils disposent, les vols de véhicules de marque Renault Scénic ou Espace sont en hausse. Et ils demandent aux propriétaires de ces voitures d'être plus vigilant.Cette opération doit son succès au travail mené par les gendarmes depuis quelques mois pour éradiquer les trafics de voitures dans le département de l'Oise.