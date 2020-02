Dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 février, vers minuit la brigade des douanes de Nogent-sur-Oise a intercepté au niveau de la gare principale du péage de Chamant sur l'autoroute A1 une voiture immatriculée en France. A son bord deux hommes qui transportaient 140 kg de tabac, sous forme de 700 cartouches de cigarettes acquises en Belgique et destinées à être revendues en Ile-de-France. Les deux individus ont été placés en retenue douanière, l'équivalent d'une garde à vue et seront convoqués devant le tribunal de Senlis.



En 2019, les services doauniers de la direction régionale d'Amiens ont intercepté plus de 2,5 tonnes de tabac dont 1,27 tonnes de cigarettes.