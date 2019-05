75e anniversaire du Débarquement : le vétéran américain de 97 ans, Tom Rice, honoré dans l'Oise

Saut en parachute... en Normandie

Biographie de Tom Rice Nom : Thomas Rice

Date de naissance : 15 aôut 1921

Lieu de naissance : Coronado, dans l'état de Californie 1940 : Tom Rice s'engage dans l'armée à l'âge de 19 ans.

1943 : il rejoint les troupes aéroportées au camp de Fort Benning. Après 18 mois d'entraînement, il est intégré dans le 501ème Parachute Infantry Regiment (PIR) de la 101ème division aéroportée.

Nuit du 5 au 6 juin 1944 : il participe à l'opération Overlord, l'assaut de la Normandie. Il fait partie de la division baptisée "Albany", qui a pour objectif de sécuriser plusieurs routes traversant les marais du Cotentin. Il sera blessé par un éclat d'obus.

6 et 7 juin 1944 : il prend part au combat visant à élargir la tête de pont vers Saint-Côme-du-Mont et Carentan. Il sera blessé par un éclat d'obus et un tireur isolé.

21 décembre 1945 : Tom Rice est démobilisé. Il fait le choix de reprendre ses études à la San Diego State University. Il enseignera ensuite les sciences sociales et l'histoire pendant 44 ans en Californie.

2004 : il publie ses mémoires sous le titre de Trial by Combat: A Paratrooper of the 101st Airborne Division Remembers the 1944 Battle of Normandy.

Tom Rice, vétéran américain de 97 ans, sera présent dans l'Oise, ce vendredi 31 mai, à l'occasion de son passage en France pour le 75e anniversaire du Débarquement.Invité par l'association la Cité des brossiers de Tracy-le-Mont, l'ancien militaire de la 101e division aéroportée qui a participé à la Libération de 1944 se verra proposer une visite historique du musée des brosseries de l'Oise (AMBO) "Nous retracerons les liens entre Tracy et les Etats-Unis à l’époque où Tracy était capitale de la brosserie fine. Tracy fut avec l’industriel Charles Loonen le premier exportateur de brosses de luxe aux Etats-Unis de 1880 jusqu'à la première guerre mondiale", explique Sergon Son, responsable culturel de l'AMBO et membre de l'association qui a pour projet de sauvegarder l'ancienne brosserie de la région. "Nous présenterons également à Tom Rice une exposition sur la Libération de Tracy par les Américains le 2 septembre 1944."A la suite de cette viste, l'association oisienne le nommera "ambassadeur de la Cité des brossiers", poursuit Serge Son.Durant son passage en terre picarde, Tom Rice ne sera pas seul. Une équipe de la chaîne de télévision étasunienne CNN sera également présente dans le cadre d'un tourage d'un film sur lui.Le séjour français de Tom Rice ne se limitera cependant pas uniquement à la Picardie. Il a prévu de se rendre ensuite en Normandie, où il devrait effectuer un saut en parachute. Une présence et un évènement tout sauf anodins puisque c'est dans cette région, au-dessus de Carentan (Manche), qu'il a été parachuté dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.Ce jour-là, le début de l'opération Overlord, l'assaut de la Normandie, est lancé. Sur l'aérodrome de Merryfield, Tom Rice embarque à bord d'un Douglas C-47 appartenant à la quatorzième série de largage. La mission de sa compagnie est baptisée "Albany", une mission qui a pour objectif de sécuriser plusieurs routes à travers les marais du Cotentin."Sous les tirs anti-aériens de la Flak allemande, Tom Rice est parachuté au-dessus du canal de Carentan, à environ 2 kilomètres au nord de l'écluse de la Barquette. Il participe à la prise de cette écluse, secteur baptisé "Hell's corner". Il prend part également au combat visant à élargir la tête de pont vers Saint-Côme-du-Mont et Carentan les 7 et 8 juin 1944. Tom Rice sera blessé par un éclat d'obus et un tireur isolé", retracent nos confrères de France 3 Normandie Trois quart de siècle plus tard, le 5 juin 2019, Tom Rice tentera ainsi de nouveau l'expérience, à l'occasion du 75e anniversaire du Débarquement. Le saut devrait se faire en tandem, au-dessus de Carentan-les-Marais.A ses côtés, près de 200 parachutistes s'élanceront également, à bord de sept C-47 d'époque, de C-130 et d'avions à décollage vertical CV 22.Ce n'est cependant pas la première fois que Tom Rice refoule le sol français, ou plutôt revole dans le ciel français, pour effectuer un saut en parachute. Déjà en 2018, il s'était rendu dans l'Hérault pour réitérer l'expérience, qui s'était déroulée avec succès. "Revenir en France pour sauter en parachute, ça représente une partie de ma vie. C'est merveilleux", avait alors déclaré le vétéran américain.