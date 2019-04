9 adolescents hospitalisés pour une intoxication alimentaire au Mesnil-Théribus

Vers 14h ce jeudi, le SDIS de l'Oise est appelé pour secourir des personnes malades dans le foyer Le Moulin Vert à Mesnil-Théribus dans l'Oise. Une vingtaine d'adolescents souffrent de maux de ventre et de vomissements plus ou moins prononcés. Des symptômes laissant supposés une intoxication alimentaire.



Face au nombre de personnes impliquées, les pompiers de l'Oise déploient un plan de secours mobilisant 8 véhicules de secours à personnes et une quarantaine de pompiers pour cette intervention.



Au total, 18 jeunes se révèlent malades. 9 le sont suffisamment pour être pris en charge et hospitalisés au CH de Beauvais.



Le repas servi à 12h ainsi que les fiches sanitaires ont été récupérés par les enquêteurs pour que des analyses puissent être menées et déterminer la cause de cette intoxication alimentaire.



Le Moulin Vert est un établissement mixte accueillant des jeunes de 14 à 21 ans dans le cadre de la protection de l’enfance habilité à l’Aide sociale à l'enfance du département de l’Oise.