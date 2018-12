9 migrants découverts dans un camion sur l'A1

Les 9 migrants ont été découverts dans un camion sur l'aire de repos de Survilliers sur l'autoroute A1 dans l'Oise.Ces hommes souffrent de vomissements et de maux de tête. 6 véhicules de secours à personne se sont rendus sur place en provenance des centres de pompiers de Verberie, Compiègne, Pont-Ste-Maxence, Senlis, Ressons-sur-Matz et Lassigny ainsi que plusieurs médecins du Smur. 5 ont été transportés à l'hôpital de Compiègne et les 4 autres vers Noyon.On ne sait pour le moment pas la provenance et la destination du camion ni si c'est le chauffeur qui a découvert les passagers clandestins. Il reste également à déterminer ce qu'il transportait, l'âge des 9 migrants, comment et où ils sont montés dans le véhicule.