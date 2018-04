L'A16 coupée dans les 2 sens

Lundi en fin d'après-midi, un camion transportant des matières dangereuses s'est couché sur les deux voies de l'A16 dans le sens Paris/Boulogne à hauteur de la commune de Oroer dans l'Oise.



La circulation a été coupée dans ce sens dans un premier temps. Puis, dans la soirée, l'A16 a été fermée dans les deux sens pour permettre l'évacuation du poids lourd et le nettoyage de la chaussée. Si une partie du chargement a pu être retirée pendant la nuit, les opérations de relevage sont toujours en cours ce mardi matin.



Des déviations sont mises en place mais les sorties n°16/Hardivilliers et n°15/Beauvais Nord sont toujours fermées. L'accès par Beauvais centre est vivement déconseillé.



Pour éviter l'engorgement de Beauvais, les véhicules venant de Paris dans le sens Paris/Boulogne sont autorisés à sortir à la sortie péage n°15 et peuvent reprendre l'autorouse au péage n°17.



Dans le sens Boulogne/Paris, pas de sortie possible sur le n°16. Il est cependant possible de rester sur A16 et seuls ceux souhaitant entrer par Hardivilliers (n°16) sont invités à entrer sur l'A16 par Beauvais centre (péage n°14).



Les véhicules arrivant du Nord doivent sortir en amont. Ceux arrivant de Paris doivent sortir sur Beauvais Nord : ils doivent donc rejoindre l'A16, en prenant la direction d'Amiens, en contournant et en rentrant par Essertaux.