Accident mortel dans l’Oise : deux décès peu avant minuit à Saint-Leu d’Esserent

Excès de vitesse en cause

[ #Intervention ]

Un dramatique #accident cause la mort de 2 personnes sur la D92 commune de Saint Leu D’Esserent. 2 autres occupants ont été blessés.

Le bilan est lourd, 2 victimes décédées et 1 en urgence relative lourdement incarcérées ont dû être dégagées du véhicule. pic.twitter.com/ATBIz78l5X — SDIS de l'Oise #TousMobilises (@SDIS60) May 25, 2020

Une femme de 33 ans et sa fille de quatre ans échappent à la mort. Leur voiture a été percuté par une Xsara Picasso dans laquelle se trouvaient quatre hommes. Le chauffeur et le passager à l'avant sont décédés. Un des passagers à l’arrière dont l’état était engagé, est désormais hors de danger. Le quatrième passager est blessé légèrement. Ils sont tous les deux hospitalisés à l’hôpital de Creil.Sur la départementale 92, hors agglomération de Saint-Leu d’ Esserent, les véhicules viennent de Montataire. Peu avant minuit, le chauffeur du monospace Xsara Picasso tente de dépasser la Peugeot 3008 et perd le contrôle. Dans la manoeuvre, il touche le pare-choc, traverse la chaussée et finit sa course contre un arbre. Selon la gendarmerie de l’Oise, il roulait à vitesse excessive. L’enquête est ouverte pour déterminer si le chauffeur était sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants. Selon la gendarmerie, c’est le premier accident aussi dramatique depuis le début du confinement en mars sur les routes de l’Oise.