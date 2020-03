Aéroport de Beauvais-Tillé : “On ne peut pas annuler les vols si le ministère de la santé ne le demande pas”

surveiller la température 2 fois par jour

Porter un masque chirurgical en présence de son entourage et en dehors du domicile

réduire les activités non indispensables (cinéma, restaurant, soirées ..) et la fréquentation de lieux où se trouvent des personnes fragiles

se laver les mains régulièrement

Actuellement, l'Italie (régions de Lombardie, de Vénétie et d'Emilie-Romagne) fait partie des 5 zones où circule activement le coronavirus (covid-19). Une destination phare à l'aéroport de Beauvais-Tillé, dans l'Oise.Ce lundi 2 mars, les 6 vols en provenance d'Italie, notamment de Venise-Trévise , sont maintenus à l'aéroport. Ces liaisons aériennes arrivent ici en tête du trafic aérien en terme de nombre de passagers et de vols."Tant que les compagnies aériennes ont l'autorisation de voler des autorités, aucun vol n'est supprimé" confirme Philippe Trubert, directeur de l'aéroport, nous, l'aéroport comme l'ensemble des aéroports et des ports, on obéit et on adapte les préconisations de l'Agence régionale de santé".Un dispositif d' information aux passagers a été mis en place dans la salle d'arrivée, sous forme de tractage et de panneaux d'affichage, diffusant des messages sur les précautions à prendre en cas de suspicion ou de symptômes."On ne fait pas de contrôle de la température pour le moment. Si on nous demande de le faire, on le fera. On applique ce qui vient de l'ARS".Pour rappel, les conseils aux voyageurs revenant des zones à risque doivent dans les 14 jours suivant leur retour :Au quotidien, ce sont en moyenne 160 à 170 passagers qui débarquent à Beauvais, en provenance d'Italie (Rome, Milan, Venise-Trévise, Bologne, Pise, Bari, Cagliari). Pour éviter la propagation du coronavirus (Covid-19), la direction a distribué au personnel en fin de semaine dernière, des lingettes et du gel hydroalcoolique. Elle dispose également d'un stock de masques prêts à être distribués si le ministère de la Santé le demande.