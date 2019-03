Agnès Thill visée par une tribune de parlementaires LREM contre le sexisme et l'homophobie

#DroitsDesFemmes #8mars

Merci aux parlementaires, aux nombreux adhérents et nombreuses adhérentes de nous rejoindre dans le combat contre l'homophobie et le sexisme au sein d'En Marche.

TOUS les LREM ou sympatisant.e.s peuvent apporter leur soutien ici : https://t.co/A7yMVxUqfR https://t.co/bf4yQEZgvZ — LGBT+ En Marche ! (@LGBTEnMarche) 8 mars 2019

Marre qu'une députée @LaREM_AN puisse prononcer des propos homophobes et islamophobes aussi librement...

Le courrier reçu par mes collègues et moi-même est un tapis de sotises qui stigmatise inutilement deux minorités. En France, il n'y a pas de "parallèle" à la République. https://t.co/L1hOSEjZXH — Lau VANCEUNEBROCK-MIALON (@LaurenceVanceu) 17 janvier 2019

"Sachez exclure" : 16 parlementaires LREM demandent à la direction d'en finir avec l'homophobie et le sexisme au sein de leur parti, fustigeant leur collègue députée Agnès Thill pour ses déclarations anti-PMA , vendredi dans une tribune au magazine Têtu Depuis plusieurs semaines, nous devons dépenser beaucoup trop d'énergie pour combattre l'homophobie et la misogynie au sein même de notre mouvement politique. Maintenant, ça suffit !", écrivent des parlementaires et militants "En Marche", 109 personnes au total."Le débat pour la PMA (procréation médicalement assistée) pour toutes doit se faire. Il doit être nourri, mûri mais pas pourri par les opposants", ajoutent-ils.Parmi les premiers signataires de cette tribune figurent le sénateur Julien Bargeton et les députés Guillaume Chiche et Laurence Vanceunebrock-Mialon. Ces députés avaientdont les déclarations répétées contre la PMA lui ont valu des mises en garde des responsables du parti Sachez refuser les compromis avec l'ensemble des comportements discriminants. Sachez exclure", affirment les parlementaires et militants LREM au sujet de l'élue de l'Oise en s'adressant à Stanislas Guerini, responsable du parti, et à Gilles Le Gendre, chef de file des "Marcheurs" à l'Assemblée.Agnès Thill a multiplié les prises de positions contestée au sein de LREM, sur l'ouverture de la PMA aux couples lesbiens et aux femmes seules,par Emmanuel Macron. Le sujet, inscrit dans la future révision des lois de bioéthique, doit être présenté avant l'été en conseil des ministres.La députée de Beauvais, ancienne directrice d'école, avait notammentlors d'une interview. Elle avait en outre considéré que