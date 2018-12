Les agriculteurs dénoncent la redevance pour pollutions diffuses

Les agriculteurs dénoncent la redevance pour pollution diffuse

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, La taxe pour utilisation de produits phytosanitaires va être augmentée selon les agriculteurs, cette augmentation représente de l'investissement en moins. Le but est d'augmenter son rendement afin d'inciter les agriculteurs à réduire l'usage des produits phytosanitaires. Les produits les plus polluants seront les taxés.Alors qu'aujourd'hui deux taux cohabitent (2€ et 5,1€ selon les catégories), les nouveaux taux seront déclinés en 6 catégories allant de 0,9 € à 9,0 € par kg.La hausse de la redevance sur les produits phytopharmaceutiques les plus toxiques va rapporter à l'Etat 50 M€ selon le gouvernement, et en moyenne une hausse des charges de 34 % pour les agriculteurs.