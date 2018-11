L’Aisne, l'Oise et la Somme placés en vigilance jaune neige-verglas à partir du 20 novembre

[Vigilance jaune-neige] Le département de l'Oise est placé en vigilance météo de niveau jaune en raison d'un risque de neige-verglas le 20 novembre à compter de 00h (cette nuit).



— Préfet de l'Oise (@Prefet60) 19 novembre 2018

L'Aisne, l'Oise et la Somme, soit les trois départements de Picardie, ont été placés en vigilance jaune par Météo France à compter du 20 novembre à minuit, en raison d’un risque de neige-verglas. Mardi 20 novembre, le thermomètre ne dépassera pas les 2°C, avec des minimales à -1°C et quelques flocons annoncés.Les trois préfectures demandent aux habitants du département de rester prudents : "Soyez attentifs si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité d′un rivage ou d′un cours d′eau; des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux sont en effet prévus".À noter que des flocons feront leur apparition dès ce lundi 19 novembre dans le ciel de l'Aisne et de l'est de l'Oise. Une légère chute de neige est annoncée aux alentours de 22 heures.