Alain le Chanteur et Laroche-Valmont réunis pour “T'as le look min tchiot” dans Stars 80

T'as le look min tchiot

La tournée Stars 80 s’est poursuivie samedi à Frétoy-le-Château, dans l’Oise avec l’apparition d’Alain Boudart pourLe concert, privé et gratuit, s’est déroulé dans l’un des hangars de l’aérodrome, président de l’Espace Inter Club Européen de Parachutisme Sportif (EICEPS).sur scène une version ch’ti du célèbre succès des années 80 "T’as le look, Coco !", en duo avec Laroche-Valmont. L’artiste des Hauts-de-France a lancé avec son comparse une chaîne Youtube pour faire connaitre au mieux cette reprise.. Jean-Luc Lahaye a invité nombre de ses amis de la tournée Stars 80, dont Laroche-Valmont qui s’est associé à Alain Boudart pour chanter "T’as le look, min tchiot !". Une première sur scène pour le duo qui en appelle d'autres.