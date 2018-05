Un apiculteur de l'Oise s'est fait voler 10 ruches avec leurs abeilles

Les vols de ruches sont en forte hausse depuis quelques années. La raison de ce nouveau banditisme est la rareté des essaims d'abeilles et depuis 2010, le prix du paquet d'abeilles est relativement élevé. Dans l'Oise, il y a quelques semaines, un apiculteur amateur d'Avricourt s'est fait voler 10 ruches avec leurs abeilles, un préjudice de 6 000 €. Les gendarmes de l'Oise ont posté sur leur page Facebook ce vol insolite et ils demandent aux internautes d'être vigilants car la revente de ces ruches volées peut se faire via Internet ou les petites annonces chez les commerçants.