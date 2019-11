L'arrêté anti pesticides pris par le maire de Chambly suspendu

La décision a été rendue publique par la Préfecture de l'Oise via un communiqué de presse. Le Tribunal Administratif d'Amiens, saisi en référé par le Préfet de l'Oise, a suspendu par ordonnance ce jeudi 21 novembre, l'arrêté anti pesticides pris par le maire de Chambly le 13 septembre dernier.David Lazarus, maire de Chambly dans l'Oise, avait décidé le 13 septembre d’interdire l’utilisation du glyphosate et autre pesticides à 60 mètres de la cour du collège Jacques Prévert et de son gymnase.Le Préfet de l’Oise avait estimé que le maire de Chambly dépassait "le cadre de ses compétences" et avait formulé une requête en annulation.Le juge a estimé que, "dès lors que le législateur a organisé un pouvoir de police spéciale confié à l’État, et notamment au ministre de l'agriculture et au préfet de département, le maire d'une commune n'est pas autorisé à réglementer l'usage du glyphosate aux abords d'un établissement scolaire, même au nom du principe de précaution".L'arrêté du maire de Chambly est ainsi suspendu jusqu'à l'examen du dossier sur le fond par le tribunal administratif d'Amiens.