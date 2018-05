Arrêté dans l'Oise avec 1,7 kg de capsules de cocaïne dans l'estomac

Le bue reliait Paris à Amsterdam en passant par Bruxelles. C'est au cours d'un contrôle du véhicule sur l'A1 dans le sens Paris/province mené le 9 mai vers 10h que les douaniers de la brigade de Nogent-sur-Oise ont procédé à la saisie.Interrogé sur son voyage, un des passagers, un Néerlandais originaire du Surinam, déclare aux agents avoir pris l'avion à Cayenne en Guyane puis le bus à Orly pour rejoindre un proche à Bruxelles.Les douaniers soupçonnent rapidement l'homme d'être une "mule" : il est transporté dans un hôpital pour faire une radio de son système digestif. L'examen révèlera la présence de corps étrangers dans son abdomen qu'il expulsera quelques heures plus tard. Au total, 99 capsules de cocaïne seront comptabilisées, représentant plus de 1,7 kg.Jugé en comparution immédiate, l'homme a été condamné à 18 mois de prison et écroué.



Fin mars, une autre "mule" avait été interceptée sur le même trajet avec 1,4 kilos de cocaïne en capsules dans l'estomac.