Arrêté de sécheresse dans l'Oise le bassin du Matz passe en alerte renforcée

Dans un communiqué la préfecture de l'Oise rappelle que les cours d'eau du département sont toujourd touchés par la sécheresse même en cette période de l'année.



La situaton constatée des niveaux de nappes et des débits des cours d’eau marque une légère dégradaton des ressources en eau dans l’Oise.



Ainsi, le 29 novembre 2019, la situaton des bassins pour le département de l’Oise s’établit de la

manière suivante :



• Situation de vigilance : Brèche, Nonetee-hève, Bresle, Avre-Haute-Somme-Noye-Trois-Doms.

• Situation d’alerte : Aronde.

• Situation d’alerte renforcée : Matz.



Sur les 32 cours d’eau observés dans le cadre du réseau ONDE (Observatoire Natonal Des Étages) du département de l’Oise, suivi par l'Agence Française de la Biodiversité, trois tronçons de cours d’eau disposent d’un écoulement non visible au niveau du point d’observaton du réseau ONDE et dix tronçons sont à présent en assec.



Au regard de cete situaton, la préfecture a pris un nouvel arrêté réglementant l'usage de l'eau dans le département. Il est demandé à tous les usagers, industriels et agriculteurs concernés

de continuer à respecter les restrictions d’usage de l’eau, de réduire au maximum leur

consommation d’eau et d’éviter tout gaspillage.