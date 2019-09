Arrêté de sécheresse dans l'Oise, la situation est toujours alarmante

Situation de vigilance : Automne-Sainte-Marie, Brèche, Nonette-Thève, Epte-Troësne-Viosne et Oise-Aisne.

Situation d’alerte : Bresle, Matz, Ourcs, Avre, HauteeSomme, Noye, Trois-Doms

Situation de crise : Aronde et Divette-Verse.

La préfecture de l'Oise communique sur l'état des cours d'eau du département. La situation est préoccupante sur l'ensemble du département.Sur les 32 cours d’eau observés dans le cadre du réseau ONDE (suivi par l'Agence Française de la Biodiversité) du département de l’Oise, deux tronçons de cours d’eau disposent d’un écoulement non visible au niveau du point d’observaton du réseau ONDE et douze tronçons sont à présent en assec.Ainsi, le 24 septembre 2019, la situaton des bassins pour le département de l’Oise s’établit de la manière suivante :La préfecture demande aux usagers, particuliers, agriculteurs et industriels de limiter leur consommation en eau et d'éviter tout gaspillage.