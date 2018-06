L'ASBO un club en pleine tourmente

L'ASBO connait la plus grande crise de son histoire. Après la relégation de l'équipe phare en Nationale 3, le club de foot de la capitale de l'Oise n'a même plus de président. Après lé départ d'Haron Tanzit, les historiques du club comme Alphonse Beuve velent reprendre les rênes. Entre querelles personnelles, conflit de générations, et accusations de fraude. C'est un peu Dallas à Beauvais. La mairie a menacé le 31 mai dernier de geler ses 280 000 euros de subvention.