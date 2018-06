Assemblée nationale : le député de l'Oise (LR) Pierre Vatin alerte sur la taxation des carburants

Depuis le 1er janvier, le prix des carburants a fortement augmenté en France en raison de deux taxes gouvernementales : La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et la taxe carbone.« Les prix de l'essence et du diesel atteignent des prix extrêmement élevés pour nos compatriotes avec une hausse, en moyenne, de plus de 30 centimes au litre depuis un an. Cela constitue une perte de pouvoir d'achat insupportable pour tous les Français qui n'ont d'autre choix que d'utiliser leur voiture », dénonce Pierre Vatin.Le député LR de l'Oise demande au gouvernement de penser aux foyers modestes plus qu'aux recettes que les taxes sur les carburants pourraient rapporter.

Dans les stations-services, les prix des carburants ont reflué la semaine dernière avec la baisse des cours du brut, après des semaines de hausse.



Le litre d'essence sans plomb contenant jusqu'à 10% d'éthanol (SP95-E10) a baissé de 0,25 centime à 1,5391 euro le litre. Celui d'essence sans plomb 95 (SP95) a reculé de 0,30 centime à 1,5607 euro. Enfin, le litre de SP98 a baissé de 0,18 centime, à 1,6283 euro.



Un site gouvernemental permet de connaître les prix des carburants dans votre département par villes. CLIQUEZ ICI il permet de trouver la station-service où le carburant est le moins cher. Cette application est gratuite vous pouvez la télécharger sur vos smartphones, tablettes et PC.