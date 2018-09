Une association de l'Oise crée un comparateur de l'implication des entreprises dans le développement durable

A l'origine, Gouvernance équitable est une association créée il y a 6 mois à Lagny-le-Sec dans l'Oise par un ingénieur en industrie, Ludovic Delevingne. Le constat de départ, c'est que les consommateurs sont de plus en plus intéressés par l'implication des entreprises en terme de développement durable. Mais aucun label n'existe vraiment en la matière.La marque collective Gouvernance Équitable® fait son apparition : association ou entreprise, n'importe quelle personne morale peut obtenir ce label si elle répond à des critères mis en place par Ludovic Delevingne. Des critères sur les piliers fondateurs du développement durable : économique, sociaux, sociétaux et environnementaux. Les entités qui répondent à la centaine de critères peuvent obtenir la qualification Gouvernance Équitable® .Mais pour Ludovic Delevingne, ce n'est pas assez. Les consommateurs ont le droit de savoir si une entreprise, quelque soit sa taille, s'implique dans le développement durable et respecte certains principes éthiques.Il met alors en place un comparateur à partir d'un savant calcul sur la base de l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE): "pour résumer, une entreprise qui a un EBE faible place en général son capital plutôt que de l'investir dans, par exemple, sa masse salariale ou la rénovation de son outil de production. Elle est donc une faible implication en matière de développement durable", schématise Ludovic DelevingneSur le million d'entreprises que compte la France, il est déjà possible de comparer les performances éthiques de 250.000 structures.