Des asticots à Saint-Maximin ? La direction de Subway France prend l'affaire au sérieux

C'est une mésaventure qui a rapidement fait parler d'elle. Vendredi midi, une jeune femme accusait dans un post Facebook (partagé 22 000 fois) le restaurant Subway de Saint-Maximin, près de Creil de l'avoir mise à la porte après avoir signalé la présence d'asticots en vitrine . Une polémique à laquelle a réagi Subway France par la voix de son directeur, Cédric Giacinti"On l'a su vendredi après-midi" explique ce dernier. "Le franchisé a fermé le restaurant de sa initiative. Il a évacué les aliments situés à proximité de cette zone et jeté les pains qui étaient en cuisson..""Il y a deux sujets" résume-t-il. ". Et le sujet de la relation entre le gérant et cette personneLaura Pierret, la jeune femme à l'origine du post et qui était en immersia via Pole Emploi dans le restaurant, a confié hier avoir contacté l'inspection de l'hygiène et pris rendez-vous lundi avec les prud'hommes."Dans un sens ou dans l'autre, il faut faire confiance aux autorités compétentes" ajoute le directeur de Subway France, qui précise avoir contacté un laboratoire "pour faire faire des inspections indépendantes"." puisque l'un des deux a forcément raison et l'autre tort. "" ajoute le directeur.Si cette inspection, qui doit se produire lundi, conforte la version de la jeune femme, "on prendra des mesures avec le franchisé". Mais en attendant,avance Cédric Giacinti. "Il est important de se mettre à leur place."D'autant plus que le gérant de l'enseigne, précise-t-il, a lui aussi "des arguments et des preuves" qu'il pourrait faire valoir en cas de litige.Le n°1 de Subway en France et en Belgique assure en tout cas n'exercer aucune pression sur le post Facebook de Mme Pierret, "qui relève du privé". Il rappelle également qu'en France, Subway ne compte que des franchisés indépendants. L'entreprise emploiedans l'Hexagone.