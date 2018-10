Ce mercredi, les #pompiers de l’Oise ont été confrontés aux premières intoxications au monoxyde de carbone dans le département. L’intervention s’est déroulée à Cauffry, peu après 7 heures du matin. pic.twitter.com/oplUN4C7GB — SDIS de l'Oise (@SDIS60) 4 octobre 2018

Dans le département de l'Oise, les sapeurs-pompiers sont intervenus ce matin pour un cas d'intoxication au CO. La victime retrouvée inconsciente a été dirigée vers le centre hospitalier de Creil.Chaque hiver, ce gaz inodore, incolore et inflammable fait des milliers de victimes en France. Il suffit juste de prendre quelques précautions pour éviter le pire. La chaudière doit être entretenue et vérifiée chaque année avant l'entrée de l'hiver. Aérer son domicile au moins 10 minutes par jour. Et surtout penser à installer un détecteur de CO. Sur le site du ministères des Solidarités et de la Santé vous trouverez toutes les informations concernant le monoxyde de carbone.